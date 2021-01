Le conseil de surveillance de la société d’exploitation des Ports – Marsa Maroc a adopté les budgets de la société au titre de l’exercice 2021, qui prévoient des investissements de 673 millions de dirhams (MDH).

Au cours de cette réunion présidée par le ministre de l’Equipement, du Transport, de la Logistique et de l’Eau, Abdelkader Amara, le conseil s’est félicité de la réussite de la première escale test d’un navire de 15.000 EVP au terminal à conteneur 3 (TC3) de Tanger Med 2, exploité par la filiale Tanger Alliance, qui démarrera, comme prévu, ses opérations commerciales en janvier 2021, indique un communiqué du ministère.

Dans le cadre de ce projet, le conseil a également autorisé la conclusion des différentes conventions prévues par les documents de financement du crédit long terme, qui sera contracté par la filiale, afin de financer une partie des investissements réalisés, précise la même source.

Par ailleurs et dans la cadre de l’amélioration de la gouvernance de Marsa Maroc, le conseil de surveillance a renforcé la composition de ses comités spécialisés, note le ministère, ajoutant qu’au terme de cette réunion, le conseil a examiné divers points inscrits à l’ordre du jour et a notamment, autorisé différentes conventions règlementées entre la société et ses filiales.