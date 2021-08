L’activité de bancassurance marque un répit et enregistre une légère augmentation de 0,4% au titre de l’exercice 2020, au vue de la conjoncture sanitaire exceptionnelle, indique l’Autorité de contrôle des assurances et de la prévoyance sociale (ACAPS).

Le volume des primes d’assurances drainées par le réseau des banques, des sociétés de financement (SF) et des associations de micro-crédit (AMC) s’est établi à 13,75 milliards de dirhams (MMDH) contre 13,69 MMDH en 2019, précise l’ACAPS qui vient de publier une note relative à l’activité de la bancassurance au titre de l’année 2020.

Les assurances vie et capitalisation continuent de dominer cette activité avec une production de 13,1 MMDH, représentant 95,3% de la collecte en bancassurance, relève la même source. Quant aux autres segments, composés de “l’assistance”, du “crédit” et de “la maladie et accidents corporels”, leur contribution reste modeste avec une part de 4,7% et un volume de primes d’assurance de 648,3 millions de dirhams (MDH).

La note fait aussi ressortir que le secteur bancaire demeure le plus dynamique dans la distribution des produits de bancassurance puisqu’il capte 13,7 MMDH des primes et concentre 99,7% de l’apport de cette activité, au moment où les sociétés de financement et les associations de micro-crédit ne génèrent que 43,6 MDH.

Comparé aux autres canaux de distribution, la bancassurance améliore légèrement sa part de marché à 29,7% et se maintient derrière les sociétés de courtage qui drainent 33,7% du chiffre d’affaires du secteur des assurances.

Pour ce qui est des commissions servies en rémunération de l’activité de bancassurance, elles s’établissent à 461,7 MDH, en légère progression de 0,8%.