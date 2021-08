Les épreuves du Championnat d’Europe et d’Afrique de Ski Nautique 2020 n’ayant pu se tenir en raison de la pandémie, les épreuves ont été reportées à 2021 où se sont donc tenues les deux compétitions du championnat pour 2020 et 2021.

Kamil Belmrah a porté les couleurs du Maroc au sommet du Podium en décrochant deux médailles d’or dans l’épreuve du Slalom des 17 ans.

Premier africain à décrocher l’or dans cette discipline, Kamil avait déjà remporté la médaille d’argent aux prestigieux masters mondiaux de ski nautique qui se sont déroulés les 29 et 30 mai 2021 à Callaway Gardens aux Etats Unis.

Organisée par le Comité Européen de « l’International Waterski & Wakeboard Federation » et regroupant les sections Europe et Afrique, cette colossale compétition a regroupé à Sesena (Madrid -Espagne) sur une dizaine de jours (31 Juillet 2021 – 08 Août 2021) les trois tranches d’âges des jeunes athlètes (U14, U 17 et U21) pour concourir aux Championnats d’Europe et d’Afrique des exercices 2020 et 2021.