La Banque de projets industriels, initiative axée sur toute une politique de substitution aux importations, se veut un moyen efficace pour renforcer le tissu industriel et promouvoir l’emploi et l’investissement, particulièrement dans ce contexte crucial où les professionnels guettent la moindre lueur d’espoir pour enclencher une relance tant attendue.

Dans ce cadre, 17 conventions d’investissement de 857 millions de dirhams (MDH) ont été signées pour réaliser des unités industrielles de productions agroalimentaires, notamment dans le secteur de la pêche, l’industrie laitière, la confiserie-biscuiterie-chocolaterie et dans la transformation d’agrumes, de fruits et légumes. Ces projets devront générer 99 nouveaux postes et un chiffre d’affaires additionnel de plus de 92 MDH.

Ces conventions visent à stimuler l’entrepreneuriat industriel national et promouvoir le production locale, laquelle est appelée à se substituer aux importations.

Cette nouvelle stratégie cible des secteurs clés et porte sur la substitution de 34 milliards de dirhams (MMDH) d’importations. A noter que, il y a quelques jours, le coup d’envoi du 2ème lot de la banque de projets industriels a été donné, avec une centaine de nouvelles opportunités.