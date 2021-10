Dans le cadre de ses efforts en faveur de la relance économique, le groupe BCP réitère son engagement auprès des entreprises désireuses de stimuler leurs activités à l’international. Mettant l’innovation au cœur de sa stratégie, le Groupe améliore son offre et développe une gamme complète de produits dédiée au commerce à l’international, placée sous le signe de la digitalisation. Cette offre garantit l’exécution des opérations en toute célérité et sécurité.

Afin de nourrir la dynamique d’innovation visant à anticiper les besoins des clients et à inventer de nouvelles solutions bancaires, le groupe BCP lance « BP PayTracker », un nouveau service digital exclusif permettant aux clients Entreprises et Particuliers de suivre, en temps réel, leurs transferts et virements à l’international, de l’émission jusqu’au crédit en compte du bénéficiaire. Basé sur la fonctionnalité SWIFT global payments innovation (SWIFT gpi), ce nouveau service allie rapidité et sécurité des transactions et offre une grande transparence des frais.

Au-delà de l’amélioration de l’expérience client, le « BP PayTracker » constitue un atout majeur pour les entreprises opérant à l’international. Il leur permet de renforcer les liens avec leurs fournisseurs internationaux et ainsi accélérer leur chaîne logistique grâce aux informations de suivi des paiements transfrontaliers fournis en temps réel.

Le groupe BCP lance également la nouvelle version de son portail « TradeNet », accessible en temps réel via le site web https://etrade.gbp.ma/, dédié à la clientèle Entreprises pour la gestion des opérations de commerce international. Cette nouvelle version, interactive et conviviale, permet de réaliser et gérer facilement les opérations de Trade Finance à distance dans un environnement hautement sécurisé. Elle propose également un service d’assistance et de conseil à travers la hotline Trade pour les clients abonnés.

Le lancement de ces nouvelles solutions à forte valeur ajoutée s’inscrit dans le cadre du programme global de transformation digitale des activités transactionnelles du groupe BCP.