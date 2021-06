Dans la continuité des précédentes étapes des Régionales de l’Investissement, la rencontre de Tanger a permis de mettre la lumière sur les atouts et les opportunités d’investissement offerts par la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima. Cette rencontre a enregistré la participation en ligne de plus de 600 personnes.

A l’instar des cinq premières escales, la rencontre de Tanger s’est articulée autour de 3 panels, dédiés respectivement aux thèmes : « Atouts et opportunités de la région », « Banque de projets et relance de l’investissement », et « Mécanismes de financement et d’accompagnement ». Les différentes interventions ont permis de mettre en exergue les atouts de la région en matière de plateformes industrielles et d’infrastructures logistiques offertes aux opérateurs, ainsi que les potentialités d’investissement sectorielles notamment dans les domaines de l’automobile, électronique, textile, agroalimentaire et tourisme.

Les échanges ont mis en évidence l’importance de l’innovation dans l’accélération industrielle, ainsi que le rôle de courroie de transmission que la banque peut jouer entre le monde universitaire, le monde industriel et ses différents partenaires afin de donner une impulsion à l’investissement dans les régions.

Cette rencontre a connu la participation de représentants du Conseil Régional de Tanger-Tétouan-Al Hoceima, de la CCIS, de la CGEM, de la Direction Automobile du Ministère de l’Industrie, de l’AMDIE, de l’AMEE, de l’ADA, de la CCG et de l’AMICA. Elle a été marquée également par l’intervention de deux chefs d’entreprises, qui ont témoigné de l’accompagnement apporté par la Banque dans la concrétisation de leurs projets d’investissements industriels.

En marge de cette 6ème étape, la Banque Populaire de Tanger-Tétouan a signé deux conventions de partenariats visant la promotion de l’investissement, avec la CGEM Tanger-Tétouan-Al Hoceima d’une part et la CCIS Tanger-Tétouan-Al Hoceima d’autre part.

« Ces conventions viennent concrétiser un travail déjà entamé depuis des années en étroite collaboration avec la CGEM et la CCIS en faveur de l’entrepreneuriat dans la région », a affirmé à cette occasion Samir Klaoua, Président du Directoire de la BP Tanger-Tétouan.

De leur côté, Omar MORO et Adil Rais, respectivement Présidents de la CCIS et de la CGEM Tanger-Tétouan-Al Hoceima, ont souligné l’importance de ces conventions pour soutenir les TPME dans la relance de leurs activités.

Les travaux de cette journée se sont poursuivis dans l’après-midi, avec des workshops au cours desquels plusieurs chefs d’entreprises ont pu bénéficier du conseil et d’orientations de la part des experts de la Banque, ses filiales et ses principaux partenaires pour la concrétisation de leurs projets d’investissement.