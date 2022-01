La Banque Centrale Populaire a émis, le 31 décembre 2021, son premier Gender Bond par placement privé. L’emprunt obligataire subordonné, d’une maturité de 4 ans, a été totalement souscrit par des institutionnels nationaux pour un montant global de 200 millions de DH.

Cette opération, pionnière en Afrique, s’inscrit dans le cadre de la poursuite des orientations stratégiques, environnementales et sociales de la Banque Centrale Populaire. Elle concerne essentiellement la structuration et le financement des projets entrepris par des femmes dans le cadre du développement de la finance solidaire.

Les fonds ainsi levés seront mis à la disposition de la fondation AttawfiqMicro-finance dont l’objet social répond à cet objectif. Le principal but de cette opération est de participer à l’autonomisation économique des femmes à travers l’encouragement de leur insertion professionnelle et de leur inclusion financière.

Par ailleurs, l’alignement de l’émission de Gender Bonds par la BCP sur les Social Bonds Principles a été certifié par V.E, relevant de Moody’s ESG Solutions, fournisseur de données et d’évaluations ESG. L’opération a été notamment soutenue par Financial Sector Deepening Africa (FSD Africa), agence de développement financée par UK Aid, du gouvernement du Royaume-Uni. Cette structure œuvre à réduire la pauvreté en renforçant les marchés financiers africains et en accompagnant des financements innovants pour soutenir les Objectifs de Développement Durable, y compris l’égalité homme-femme.

Au terme de l’opération, Othmane Tajeddine, Directeur du Marché des Capitaux au sein du groupe BCP, a déclaré : « Il s’agit d’une opération stratégique qui, d’une part, marque notre positionnement de banque pionnière en matière de financement à impact social et, d’autre part, témoigne de la confiance dont jouit le Groupe auprès des institutionnels nationaux ».

Pour sa part, Simon Martin, Ambassadeur du Royaume-Uni, a affirmé :« Je suis ravi de cette nouvelle avancée qui, en plus de démontrer la force de notre partenariat bilatéral, reflète les opportunités pour le Maroc et le Royaume-Uni de s’associer dans le cadre de financements innovants afin de soutenir les Objectifs de Développement Durable, conformément aux ambitions du Nouveau Modèle de Développement ».