La BMCI annonce le lancement de la création de son OPCI « CLEO PIERRE SPI-RFA» le 5 janvier 2021 et l’apport de 78 agences. Géré par REIM Partners, société de gestion d’OPCI agréée par l’AMMC sous la référence n° AG/SDG/02/2020, cet OPCI a été constitué suite à l’agrément de son projet de règlement de gestion par l’AMMC en date du 24 décembre 2020 et sous la référence n° AG/SPl/005/2020.

Il s’agit d’agences bancaires stratégiques présentes sur 16 villes à travers l’ensemble du Royaume du Maroc. Plus de la moitié de ces actifs sont situés à Casablanca et Rabat représentant environ 60% de la valeur totale des agences apportées. Elles seront louées à la BMCI au titre de contrats de bail de longue durée.

Pour ldriss Bensmail, Membre du Directoire de la BMCI et Directeur Général Adjoint « La décision de la BMCI d’apporter une partie de son parc d’exploitation à « CLEO PIERRE SPI-RFA » a pour objectifs d’accompagner la BMCI dans son plan de développement futur tant pour les activités Retail que Corporate mais aussi de contribuer à une stratégie globale de lancement des OPCI au Maroc. Les 78 actifs apportés ont été valorisés à hauteur de 548 millions de dirhams par deux experts immobiliers indépendants agréés par le Ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l’Administration. Ce sont des actifs de premier plan avec une bonne rentabilité opérationnelle, stratégiques pour l’activité de la Banque et positionnés sur l’ensemble du Royaume ».