La BMCI, à l’instar du Groupe BNP Paribas, renforce son engagement en faveur de la mixité et reçoit le Certificat d’Excellence pour l’Egalité Professionnelle Femme-Homme, organisé au niveau national par le Ministère du Travail et de l’insertion Professionnelle, lors d’une cérémonie présidée par Monsieur le Chef du Gouvernement, Saad Dine El Otmani. Pour rappel, la BMCI a également reçu en 2018 le Trophée de l’Egalité Professionnelle.

Le Trophée 2020 de l’Egalité Professionnelle Femme-Homme s’est tenu pour sa Sème édition afin de récompenser les entreprises qui ont respecté les critères relatifs au principe de l’égalité entre femmes et hommes, ainsi que l’égalité des chances en termes d’emploi et de conditions de travail, tout en encourageant la gente féminine à occuper des postes de responsabilité et à participer à tous les organes représentatifs au sein de l’entreprise. Une occasion pour saluer les progrès réalisés par la BMCI en termes d’approche genre et d’amélioration de la situation de la femme au sein du travail.

Afin de contribuer à la diversité des genres, la BMCI est engagée pour la promotion de la femme au sein de l’entreprise et dans l’entrepreneuriat. Ainsi, La BMCI a enregistré en 2020 un taux de 53% de collaboratrices au sein de la Banque, dont 41% sont en position de managers. A noter que 39% des membres du Comité de Direction, près de 18 % des membres du Comité Commercial et 23% des membres du Conseil de Surveillance sont des femmes.