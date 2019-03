Grâce à sa politique volontariste et activités engagées dans le domaine de l’égalité au

travail, la BMCI a reçu vendredi 1er Mars 2019 à Rabat, le Trophée 2018 de l’égalité

professionnelle Femme-Homme en tant que première entreprise parmi 43 organismes

participants. Le Trophée a été décerné par le Chef du Gouvernement, Saâd Dine

El Otmani, en présence de Monsieur le Ministre du Travail et de l’Insertion Professionnelle,

Mohamed Yatim.

Le Trophée 2018 de l’égalité professionnelle Femme-Homme s’est tenu pour sa 3ème édition afin de récompenser les entreprises qui ont respecté les critères relatifs au principe de l’égalité entre femmes et hommes, ainsi que l’égalité des chances en termes d’emploi et de conditions de travail, tout en encourageant la gente féminine à occuper des postes de

responsabilité et à participer à tous les organes représentatifs au sein de l’entreprise. Une

occasion pour saluer les progrès réalisés par la BMCI en termes de l’approche genre et

l’amélioration de la situation de la femme au sein du travail.

En matière de diversité, le Groupe BNP Paribas a participé activement à la mise en place

d’un environnement favorable à l’évolution de la femme en entreprise. En parallèle, la BMCI

suit une politique de parité engagée, et a pu enregistrer un taux de 50% de collaboratrices

au sein de la Banque ; dont 39% managers, 35% membres du Comité Exécutif et 21%

membres du Conseil de Surveillance.

Lamyae Mernissi, Directrice des Ressources Humaines et membre du Comité Exécutif de la

BMCI, souligne que « Ce Trophée est une grande reconnaissance des actions de fond

sur la diversité portées par notre Président du Directoire, Monsieur Laurent Dupuch, et

menées depuis quelques années au sein de notre Banque dans le cadre des actions

de diversité des genres engagées par le groupe BNP Paribas ».

IM