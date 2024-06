La Bourse de Casablanca a terminé sur une note négative, vendredi, son principal indice, le MASI, reculant de 0,2% à 13.162,23 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, a perdu 0,21% à 1.061,63 pts, et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, s’est replié de 0,16% à 953,82 pts.

Contre-tendance, le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, a pris 0,18% à 1.222,02 pts.

Au volet international, le FTSE CSE Morocco 15 et le FTSE CSE Morocco All-Liquid ont respectivement cédé 0,39% à 12.165,62 pts et 0,23% à 10.958,55 pts.

Sur le plan sectoriel, le secteur du transport a accusé la baisse la plus forte (-2,24%), suivi des services de transport (-1,62%) et des assurances (-1,6%).

A l’inverse, l’indice des société de financement et autres activités financière a enregistré la plus forte hausse (+1,19%), devant l’indice de l’électricité (+0,76%) et celui de la participation et promotion immobilières (+0,52%).

Les échanges ont porté sur plus de 146,47 millions de dirhams (MDH), réalisés sur le marché Central (Actions) et dominés par les transactions sur BCP avec 27,97 MDH, Attijariwafa Bank (24,21 MDH) et Société des Boissons du Maroc (17,02 MDH).

La capitalisation boursière a dépassé, quant à elle, 684,5 milliards de dirhams.

Aux valeurs, les plus fortes baisses ont été enregistrées par Wafa Assurance (-2,47% à 3.950 dirhams (DH)), Ctm (-2,24% à 657,9 DH), CFG Bank (-2% à 156,8 DH), Sodep-Marsa Maroc (-1,62% à 301 DH) et M2M Group (-1,61% à 490 DH).

En revanche, les plus fortes hausses ont été affichées par Zellidja S.A (+5,99% à 75,36 DH), Fenie Brossette (+4,95% à 106 DH), Microdata (+4,12% à 657 DH), Stokvis Nord Afrique (+3,73% à 11,12 DH) et Eqdom (+3,32% à 1.183 DH).