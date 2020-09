Le comité exécutif de la Confédération africaine de football (CAF) a décidé de reporter la demie finale de la Ligue des Champions africaine et la finale de la Coupe de la Confédération de la CAF.



Les demi-finales de Ligue opoosant Al Ahly-Wydad Casablanca et Zamalek-Raja Casablanca sont programmées pour les 17-18 octobre (matchs aller au Maroc) et les 23-24 octobre (matchs retour en Egypte). La finale aura lieu le 6 novembre.



Le final pour de la Coupe de la Confédération africaine de football a été décalée aux 19 et 20 octobre à Rabat.

Le club égyptien Pyramides affrontera les guinéens de Horoya Conakry, alors que l’autre demi-finale opposera la Renaissance de Berkane au Hassania Agadir. La finale aura lieu le 25 octobre.