La Caisse Marocaine des Retraites a organisé dans ses locaux et en mode Webinaire, le jeudi 1er octobre 2020, une cérémonie de célébration de son 90e anniversaire.

Cette cérémonie a été inaugurée par le dévoilement d’un timbre-poste commémoratif émis en partenariat avec le Groupe Barid Al-Maghrib, qui symbolise le rôle de la CMR en tant qu’acteur majeur dans l’histoire de la sécurité sociale au Maroc.

Par la même occasion, un panel a été organisé sur le thème : « Comment la préservation de la mémoire d’une institution peut-elle contribuer à la richesse du patrimoine culturel national ? », avec la participation des Directeurs des Archives du Maroc et de l’Ecole des Sciences de l’Information qui ont présenté leurs approches de la question.

A ce titre, Bank al Maghrib et la Trésorerie Générale du Royaume ont partagé leurs expériences en matière de conservation et de valorisation de la mémoire de leurs institutions, avant que la CMR ne mette en exergue la richesse de son patrimoine archivistique et informationnel constitué au cours des 90 ans, et qui peut contribuer à l’enrichissement du patrimoine culturel immatériel national.