Le nombre de retraités déclarés a atteint environ 1 805 224 personnes au titre de l’exercice 2018, pour un montant global des retraites brutes dépassant 58 milliards de dirhams (MMDH), selon des chiffres communiqués par le Chef du gouvernement, Saad Eddine El Otmani au parlement.

A noter que la Caisse marocaine des retraites (CRM) et la caisse nationale de sécurité sociale (CNSS) représentent plus de 81,8% du quota total de retraités déclarés, contre 10,3% pour la Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite (CIMR) et 6,9% pour le Régime collectif d’allocation de retraite (RCAR).