La Communauté des Etats Sahélo-Sahariens (CEN-SAD) a agréablement accueilli la déclaration du Directeur Général de la Compagnie Nigériane de Pétrole (NNPC), Yusuf Usman, annonçant le lancement du projet de gazoduc devant relier le Nigeria au Maroc.

Ce projet majeur, engagé par deux pays membres actifs de la CEN-SAD et qui profitera inéluctablement à plusieurs autres pays de la sous-région , s’insère dans la droite ligne de la vision de l’Agenda 2063 de l’Union africaine et contribuera à la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD), tendant à l’accroissement de l’offre en gaz et électricité en Afrique, indique la Communauté des Etats Sahélo-Sahariens dans un communiqué publié ce mercredi.

La CEN-SAD tient à louer ce grand projet intégrateur et novateur qui reliera les côtes atlantiques à celles de la Méditerranée et qui symbolise la clairvoyance et la bonne gouvernance de deux pays africains, locomotives de la coopération sud-sud, sous le leadership du Roi Mohammed VI, et du Président Muhammadu Burari.

A cet égard, elle lance un appel aux Etats membres concernés et à tous les partenaires du continent africain pour soutenir vigoureusement cette entreprise aux multiples retombées économiques, politiques et sociales.

Aussi, la CEN-SAD exprime son soutien au Royaume du Maroc et à la République Fédérale du Nigeria pour l’ambition qu’ils ont toujours affichée pour la promotion de l’intégration africaine et le bien-être des populations de leurs pays respectifs et partant, à l’ensemble des peuples de l’espace sahélo-saharien.

Mercredi, le Directeur Général de la Nigerian National Petroleum Corporation a annoncé que le gouvernement fédéral nigérian s’apprête à construire le gazoduc reliant le Nigeria et le Maroc.

L’Exécutif nigérian a mis au point les plans de concrétisation de ce projet d’envergure, a-t-il précisé dans une interview au quotidien “Nigerian News Direct”.