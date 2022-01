La chaîne hôtelière Silken, qui gère 35 établissements en Espagne, prévoit de construire trois nouvelles unités au Maroc, à Tanger, Marrakech et Dakhla.

Et à cet effet, la chaîne espagnole a signé un accord avec un partenaire immobilier marocain. Les trois établissements devraient ouvrir leurs portes entre le second semestre 2023 et le premier trimestre de 2024.

« Le retour à l’international répond à un plan de croissance sélectif, qui passe par la gestion d’hôtels situés dans des emplacements de choix, au design et à l’architecture uniques… Nous serons fidèles à notre philosophie et aux traits qui distinguent notre marque », a déclaré Javier Villanueva, PDG de Silken, cité par la presse espagnole.