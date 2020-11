La Chambre des représentants procédera vendredi au vote du projet de loi de finances (PLF) n° 65.20 de l’exercice 2021 dans sa globalité, après la tenue de séances plénières consacrées à l’examen de ce texte. Jeudi, une séance plénière se tiendra à partir de 14H30 pour la présentation du rapport de la Commission des finances et du développement économique ainsi qu’aux interventions des groupes et du groupement parlementaires au sujet du PLF 2021, auxquelles répondra le ministre de l’Économie, des finances et de la réforme de l’administration, indique un communiqué de la Chambre des représentants.

Une première séance plénière aura lieu vendredi à partir de 10H00, dédiée au vote de la première partie du PLF, ajoute la même source, soulignant qu’une deuxième séance, prévue à 15H00, sera consacrée à l’examen et au vote de la deuxième partie de ce projet. La première chambre va ensuite voter le projet de loi de finances dans sa globalité. Ces séances se tiendront dans le respect des mesures de prévention contre la Covid-19, adoptées par les organes de la Chambre des représentants.