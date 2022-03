La Caisse interprofessionnelle marocaine de retraite (CIMR) s’installe, à partir du 4 avril prochain, dans son nouveau siège principal, situé au quartier des affaires « Casablanca Finance City ».

Ce déménagement, après 39 années passées au boulevard Abdelmoumen, s’inscrit dans « la continuité de la vision stratégique » de la caisse marquant ainsi « une nouvelle étape importante » dans l’histoire de la CIMR, , indique mercredi la CIMR dans un communiqué. « L’emménagement de la CIMR au cœur d’un quartier d’affaires vient plus que jamais soutenir son développement et renforcer son positionnement en tant que caisse moderne et novatrice », souligne la même source.

Ainsi, la CIMR précise que ses portes seront fermées la journée du vendredi 1er avril afin d’intégrer ses nouveaux locaux. Elle accueillera dorénavant ses visiteurs à l’adresse « Intersection boulevard de l’Aéropostale et boulevard Main Street, Projet CASA ANFA, Hay Hassani, Casablanca ».

Afin de privilégier l’accessibilité d’accueillir ses collaborateurs et clients dans des conditions optimales, la CIMR a choisi une position stratégique pour ses nouveaux locaux, largement desservie par les transports en commun, note le communiqué, ajoutant que les nouveaux espaces seront adaptés à des modes de travail collaboratifs, digitaux, souples et conviviaux.