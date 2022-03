La première compagnie aérienne européenne au Maroc, « Ryanair » a annoncé, récemment, le démarrage des opérations de sa nouvelle base à Agadir.

Avec deux avions basés, représentant un investissement de 200 millions de dollars et 19 nouvelles destinations reliant Agadir à dix pays européens pour l’été 2022, la compagnie positionne ainsi le Maroc comme une destination touristique de premier plan, explique « Ryanair » dans un communiqué. Et de poursuivre qu’avec 28 destinations au total, les clients des principaux marchés européens peuvent réserver des vacances sur les plages de la région Souss-Massa d’Agadir, en volant aux tarifs les plus bas, explique-t-on de même source.

« Nous sommes ravis de commencer les opérations depuis notre nouvelle base à Agadir, notre troisième au Royaume. Nous soutenons pleinement le plan touristique du Maroc visant à accroître le trafic vers le pays et nous y contribuerons en proposant 28 lignes cet été au départ et à destination d’Agadir », a indiqué le PDG de Ryanair, Eddie Wilson cité dans le communiqué.

“Le Maroc étant le leader du déploiement de la vaccination en Afrique, nous voulons continuer à soutenir la reprise économique ainsi que la connectivité régionale et internationale à travers le Maroc, et positionner Agadir comme une destination estivale de premier plan, avec de belles stations balnéaires, des restaurants, des terrains de golf dans la nouvelle zone de Taghazout”, a conclu le responsable.