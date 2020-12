“Chacune des administrations américaines, depuis celle du président Bill Clinton, a affirmé son soutien à l’initiative ‘sérieuse, crédible et réaliste’ du Maroc pour une autonomie au Sahara. En annonçant sa reconnaissance de la souveraineté du Maroc sur le Sahara, le président Donald Trump rejette le statu quo qui ne bénéficie à personne, et choisit d’aller vers une solution juste, durable et mutuellement acceptable, une solution qui a du sens et qui a plus de chance d’améliorer le quotidien des gens. Une autonomie réelle est l’unique option réalisable. Nous réitérons l’appel des Etats-Unis à toutes les parties à œuvrer de manière constructive avec les Nations unies afin d’aller de l’avant dans le processus de négociations”

Jared Kushner, Conseiller principal du président des Etats-Unis