Infomédiaire Maroc – « Destination touristique dotée d’une importante capacité d’hébergement, Tanger est une candidate par excellence à abriter les plus grands évènements sportifs comme ceux d’autre nature. Choisie par la Fédération royale espagnole de football pour accueillir, le 12 août, la prochaine Super coupe d’Espagne entre le FC Barcelone et le FC Séville, la ville du détroit compte avec des infrastructures parmi les plus modernes du Maroc. Tanger possède l’un des plus beaux stades du Royaume, d’une capacité de 45 000 spectateurs ».

Article du Journal Sportif Espagnol As

Rédaction Infomédiaire