‘‘L’opinion publique marocaine est plus sensible à la violence dans le cadre conjugal et les lieux publics. De tous les contextes étudiés, 57% des femmes contre 21% des hommes perçoivent que le contexte conjugal est celui où la violence à l’égard des femmes est la plus fréquente. Ces proportions sont respectivement de 27% contre 58% pour l’espace public et de 12,0% contre 10% pour le contexte familial’’

Enquête du Haut-Commissariat au Plan