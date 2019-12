Le coup d’envoi des travaux de la 8ème Conférence « Atlantic Dialogues » a été donné, jeudi à Marrakech, avec le lancement de la 6ème édition du Rapport annuel « Atlantic Currents » intitulé « le Sud en période de tourmente ».

Placé sous le haut patronage du Roi Mohammed VI, ce conclave, organisé à l’initiative du Policy Center for the New South (PCNS) sous le thème « Le Sud en période de tourmente », est rehaussé par la participation de plus de 400 participants issus de 66 nationalités.

Parmi les participants et invités à cette Conférence, qui se poursuivra jusqu’au 14 décembre, 23% sont représentatifs du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord, outre ceux en provenance d’Afrique subsaharienne (21%), d’Europe (24%), d’Amérique du Nord (15%) et d’Amérique du Sud (9%).

Ils sont issus des sphères de décision politique, du monde des affaires (13%) et cabinets conseil (6%), de la recherche (13%) et des think tanks (20%), du secteur public (15%), des organisations internationales (10%), de la société civile (11%) et des médias (8%).