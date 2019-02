‘‘La garantie d’une justice efficiente, de qualité et conforme aux normes internationales nécessite le respect des règles de gouvernance judiciaire et administrative et une planification stratégique aux visions et objectifs définis, outre la mise à disposition du potentiel humain et du matériel nécessaires et l’adoption d’approches participatives avec tous les acteurs et les professionnels’’.

Abdelaziz El Ouakidi, 1er Président de la Cour d’appel de Rabat

