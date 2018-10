Infomediaire Maroc – « Nous devons rester optimistes car, vu l’ampleur des défis et des contraintes dans le contexte difficile que nous traversons et surtout pour répondre aux appels successifs de Sa Majesté le Roi, le sursaut devra venir au niveau de l’élite politique, des responsables et cadres de l’Administration ainsi que des opérateurs publics et privés, mobilisés que nous serons pour assurer à notre pays et à sa population le meilleur avenir possible ».

Abdellatif Jouahri, Wali de Bank Al-Maghrib

Rédaction Infomediaire.