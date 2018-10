Infomediaire Maroc – La première course connectée du Royaume a tenu toutes ses promesses. Organisée par inwi le dimanche 14 octobre 2018, elle proposait aux marocains dans toutes les régions de courir 7Km entre 8 heures du matin et 20 heures, en enregistrant leurs performances sur l’application Coach’in. L’application bien-être de inwi affichait déjà 14 000 participants, faisant ainsi du ‘‘7Km connecté’’ la course la plus populaire au Royaume en terme de nombre de coureurs sur le départ.

Rédaction Infomediaire.