‘‘Le don extrêmement important que le Roi Mohammed VI a bien voulu faire pour le Sénégal dans le cadre de la riposte contre la Covid-19 est l’expression d’une grande solidarité et d’une fraternité, mais surtout de l’amitié liant nos deux peuples. Entre le Maroc et le Sénégal, c’est véritablement une très longue histoire. La venue aujourd’hui des représentants de toutes les familles religieuses du pays pour assister à la réception de ce don prouve la cohésion sociale entre nos deux peuples. Le président Macky Sall mesure la portée de l’amitié et la solidarité à travers ce don extrêmement important. Le chef de l’Etat sénégalais est le champion d’amitié entre le Maroc et le Sénégal et de tout ce qui est dynamique pour renforcer l’unité africaine. Cette aide médicale marocaine montre, en réalité, que la coopération sud-sud en matière de solidarité, mais au-delà, en matière économique et sociale, est une règle d’or que les pays africains doivent installer entre eux’’

Abdoulaye Diouf Sarr, Ministre Sénégalais de la Santé et de l’Action Sociale