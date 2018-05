Infomédiaire Maroc – « Il est nécessaire d’améliorer la législation des énergies renouvelables, en vue de rendre ce secteur plus attractif aux investissements privés aussi bien nationaux qu’internationaux. Certaines dispositions méritent d’être révisées et améliorées, notamment celles en relation avec la bancabilité des projets des énergies renouvelables, la gestion de l’excédent de production d’électricité et la définition de son tarif de vente, l’accès aux réseaux électriques ainsi que les conditions et modalités de gestion du backup ».

Aziz Rabbah, Ministre de l’Energie, des Mines et du Développement durable

Rédaction Infomédiaire