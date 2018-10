Infomediaire Maroc – « Le Maroc est un pays pionnier en matière de gestion positive et solidaire de la migration, doté d’une expérience internationale et continentale phare dans le traitement des alertes et crises à caractère migratoire. Le Royaume n’est nullement novice dans l’appréciation ni de l’ampleur, ni de la gravité de la tragédie engendrée par le phénomène migratoire notamment pour les migrants subsahariens comme en témoigne le discours du Roi Mohammed VI lors du 30ème sommet de l’Union africaine à Addis-Abeba ».

Boulkassoum Haidara, Président de l’Union des Conseils Economiques et Sociaux d’Afrique

