Infomédiaire Maroc – “Le gouvernement se penche actuellement sur l’élaboration d’un programme portant une série de mesures urgentes et d’autres à moyen et long termes pour garantir un approvisionnement constant en eau potable et en eau d’irrigation dans le cadre d’une approche participative impliquant l’ensemble des secteurs et des établissements concernés”.

Charafat Afailal, Secrétaire d’Etat chargée de l’Eau

Rédaction Infomédiaire