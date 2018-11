Infomédiaire Maroc – « La protection sociale demeure un puissant facteur de réduction des inégalités et de la pauvreté, mais aussi d’efficacité économique et de développement. Dans ce sens, la diplomate européenne salue la détermination du Maroc à réformer son système de protection sociale, la volonté des décideurs institutionnels et l’engagement des citoyens et de la société civile en faveur de ce projet sociétal. La réduction des inégalités sociales et territoriales est l’un des objectifs majeurs du partenariat Maroc-UE visant l’amélioration des conditions de vie des populations défavorisées ».

Claudia Wiedey, Ambassadeur de l’Union Européenne au Maroc

Rédaction Infomédiaire