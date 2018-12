Infomédiaire Maroc – « L’histoire du Sahara marocain renferme un message national pour les générations montantes et contribue à la consolidation des acquis nationaux et à la préservation de l’intégrité territoriale. Le Haut-Commissariat aux anciens résistants et anciens membres de l’armée de libération s’attache à diffuser un message national et citoyen parmi les nouvelles générations pour consolider les acquis nationaux et sauvegarder l’intégrité territoriale, en renforçant la collaboration avec l’ensemble des partenaires, y compris les conseils élus, les universités, les membres de la société civile, et ce conformément aux orientations royales ».

El Mostapha El Ktiri, Haut-Commissaire aux Anciens Résistants et Anciens Membres de l’Armée de Libération

Rédaction Infomédiaire