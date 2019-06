‘Le Maroc, partenaire important et stratégique pour l’Union européenne, déploie des efforts considérables pour assurer la stabilité des frontières et lutter contre la migration irrégulière. Nous saluons l’effort considérable déployé au quotidien par le Maroc et ses différents services opérationnels pour assurer le contrôle et garantir la stabilité des frontières. Le Maroc joue un rôle régional très important dans ce domaine. Le Royaume accueillera l’Observatoire africain des migrations et du développement, ce qui est une preuve tangible des responsabilité très importantes qu’il exerce au niveau régional sur le continent’’.

Fabrice Leggeri, Directeur de l’Agence Européenne de Garde-Frontières et de Garde-Côtes (Frontex)