Royal Air Maroc (RAM) a entrepris de profondes réformes qui lui ont permis de faire face à la concurrence des compagnies étrangères, a souligné, mardi à Rabat, le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale, Mohamed Sajid.

La RAM, qui a connu des difficultés, a entrepris de profondes réformes ces dernières années, lui permettant de faire face à la concurrence des compagnies étrangères et d’aboutir à d’importantes réalisations, a indiqué Sajid, lors d’une séance de la Commission de contrôle des finances publiques à la Chambre des représentants consacrée à l’examen du rapport de la Cour des comptes sur les établissements et les entreprises publiques et placée sous le thème « La profondeur stratégique et la gouvernance: la RAM comme modèle ».

La compagnie nationale a lancé de nouvelles lignes et entrepris des transformations majeures, étant donné que ses missions ne se limitent pas au transport aérien, mais englobent également le développement régional et le désenclavement, a-t-il précisé, rappelant que la RAM desserte quelque 32 capitales africaines, grâce aux efforts visant à poursuivre la politique d’ouverture sur le continent.

Et de souligner la nécessité de prendre en compte le coût de ses missions dans le cadre du nouveau contrat-programme, afin de renforcer sa compétitivité, ajoutant que le recours aux services de sociétés étrangères ne signifie pas la mise à l’écart des entreprises nationales, mais a pour but de développer le secteur du transport aérien, en créant la compétitivité entre les entreprises, et la contribution au développement économique.

Il a, dans ce sens, insisté sur la recherche des moyens de surmonter les difficultés et résoudre les problèmes, notamment en ce qui concerne le respect des horaires des vols et l’amélioration des services, a-t-il noté.

De son côté, le président-directeur général de la RAM, Abdelhamid Addou a affirmé que la compagnie œuvre pour renforcer sa flotte, soulignant qu’elle poursuivra dans cette lignée afin d’améliorer ses services conformément aux normes internationales les plus strictes.

La qualité des espaces d’accueil et des repas présentés aux voyageurs a été améliorée, a-t-il dit, soulignant à titre d’exemple que 70% des clients sont satisfaits des repas, soit une hausse de 15%.