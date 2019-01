Infomédiaire Maroc –« L’adoption de l’accord agricole entre l’Union européenne (UE) et le Maroc, grâce à un vote favorable à très large majorité du Parlement européen, permet de commencer une nouvelle étape dans les relations entre les deux parties. Nous sommes convaincus qu’il est possible de relancer le partenariat Maroc-UE sur de nouvelles bases et lui insuffler une nouvelle impulsion, afin d’écrire un nouveau chapitre, positif et intense, de la longue histoire qui lie l’Union européenne et le Royaume”.

Federica Mogherini, Haute Représentante de l’UE

Rédaction Infomédiaire