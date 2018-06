Infomédiaire Maroc – « Le Royaume du Maroc est un pays à la croisée des chemins entre l’Europe, l’Afrique et le Monde arabe, il incarne un pont culturel mondial et reste un fervent défenseur de la tolérance et du vivre-ensemble. L’organisation d’une Coupe du Monde dans notre pays transmettra un message fort de tolérance et d’inclusion : une Coupe du Monde de la FIFA accessible à tous ».

Fouzi Lekjaa, Président de la Fédération Royale Marocaine de Football

Rédaction Infomédiaire