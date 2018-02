Infomédiaire Maroc – « L’industrie du capital investissement continue son trend d’évolution positive et durable. Un évènement important a marqué cette industrie à savoir la mise en place de Fonds qui adressent les volets amorçage et création avec des moyens importants. Ces fonds lancés par la caisse centrale de garantie, à l’initiative du gouvernement marocain, répondent parfaitement à un besoin longtemps exprimé par l’AMIC et par le marché. Nous nous félicitons de cette avancée significative qui complète le paysage de notre industrie qui couvre maintenant l’ensemble des stades de développement de l’entreprise et qui permettra à terme de préparer les entreprises de demain ».

Hassan Laaziri, Président de l’Association Marocaine du Capital Investissement

Rédaction Infomédiaire