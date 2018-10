Infomédiaire Maroc – « Les Etats-Unis se tiennent aux côtés du Maroc dans sa lutte contre le terrorisme et la préservation de sa sécurité. Nos deux pays partagent les mêmes problèmes. Le Royaume est un pays fort avec une bonne gouvernance et nous sommes persuadés que le Maroc saura protéger ses citoyens et repousser Daech et d’autres groupes extrémistes ».

Ileana Ros-Lehtinen, Présidente de la Sous-Commission des Affaires Etrangères chargée de la Région MENA au Congrès Américain

Rédaction Infomédiaire