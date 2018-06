Infomédiaire Maroc – « La Stratégie nationale d’immigration et d’asile adoptée par le Maroc a permis aux réfugiés de regagner leur dignité et de contribuer à la création de la richesse. Plus de 5 000 personnes en provenance d’une trentaine de pays, notamment la Syrie, le Yémen, la RD Congo, l’Irak et la Palestine ont trouvé refuge au Maroc et bénéficient de la liberté de mouvement dans l’ensemble du territoire ».

Jean-Paul Cavaliéri, Représentant du UNHCR

Rédaction Infomédiaire