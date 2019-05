‘‘L’UE et le Maroc ont franchi un nouveau cap dans leur coopération ces dernières années et ont réalisé plusieurs avancées à même de consolider leur partenariat. Dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV), le Royaume est l’un des plus importants partenaires de l’UE. L’Union européenne accorde un intérêt particulier à la promotion du développement économique et de l’emploi des jeunes au Maroc’’.

Johannes Hahn, Commissaire Européen chargé de la Politique de Voisinage et des Négociations d’Elargissement