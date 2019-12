‘‘Le Maroc est depuis longtemps un partenaire privilégié de l’Union européenne avec lequel nous partageons nos frontières et aspirations. Sous la direction du Roi Mohammed VI, le Maroc a franchi des étapes importantes de modernisation et a fait du rapprochement avec l’Europe un choix stratégique. Face à des défis communs, le moment est venu de donner une nouvelle impulsion à nos relations avec une coopération plus approfondie et diversifiée, y compris vers l’Afrique, de manière à relier nos avenirs et à rapprocher nos peuples’’

Josep Borrell, Vice-Président de la Commission Européenne