‘‘Marrakech vient en tête des destinations en termes d’arrivées touristiques cette année avec plus de 3 millions de visiteurs, et plus de 8 millions de nuitées touristiques, outre le nombre record de vols aériens enregistré au niveau de l’aéroport international de Marrakech-Menara. Ces chiffres illustrent clairement la vitalité économique de la région, en général, et celle de Marrakech en particulier. Il est donc important d’accompagner la région à travers l’extension d’un réseau routier moderne et l’élaboration de projets dépassant les problématiques posées’’.

Karim Kassi-Lahlou, Wali de la Région Marrakech-Safi