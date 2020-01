– Tennis : L’Espagnol Rafael Nadal, le Serbe Novak Djokovic et le Suisse Roger Federer dominent toujours, dans l’ordre, le premier classement ATP de l’année, publié lundi

– Ski : La descente de la Coupe du monde féminine, annulée fin décembre à station de Val d’Isère (France), se tiendra le 24 février prochain à Bansko, en Bulgarie, a annoncé, lundi, la Fédération internationale (FIS).

– Tennis : L’Australienne Ashleigh Barty domine d’une raquette de fer le classement WTA, le premier de l’année 2020, publié ce lundi, confiante dans son fauteuil loin de toute concurrence, sa dauphine tchèque Karolina Pliskova étant reléguée à plus de 2 300 points d’écart.

– Golf : L’Américain Justin Thomas a remporté, au bout du suspense, le Tournoi des Champions (PGA), à l’issue du 4ème et dernier tour dimanche soir à Hawaï, en s’imposant au 3ème trou du play-off après un final à trois avec ses compatriotes Patrick Reed et Xander Schauffele.

– Hockey : Le Canada a remporté, ce dimanche à Ostrava, en République tchèque, le championnat mondial junior après avoir battu la Russie 4-3.

– Haltérophilie : La Fédération internationale (IWF), pendant la période de présidence du Hongrois Tamas Ajan, a couvert durant des années des pratiques de dopage et mis en place « une culture de corruption », rapporte la chaîne de télévision allemande ARD dans une enquête diffusée ce dimanche.

– Football américain : Les Patriots de New England, tenants du titre, ont subi la loi des Titans de Tennessee (13-20) dès le premier tour des playoffs dans ce qui était peut-être le dernier match en NFL de la légende Tom Brady.

– Football : Le Raja de Casablanca s’est imposé samedi face au Mouloudia d’Alger lors d’un match disputé au stade Mustapha Chaker de Blida (50 km au sud d’Alger) et comptant pour le quart de finale de la Coupe Mohammed VI des clubs.

– Golf : L’Américain Xander Schauffele, tenant du titre, a conservé la tête du Tournoi des Champions, comptant pour le circuit professionnel nord-américain de golf (PGA), à l’issue du 3ème tour, samedi soir à Hawaï.

– Rallyes : Le Lituanien Vaidotas Zala et l’Australien Toby Price ont remporté, ce dimanche, dans leurs catégories respectives, la première étape du ‘‘Dakar 2020’’ qui se déroule pour la première fois en Arabie saoudite.

– Football : Antoine Kombouaré a été démis de ses fonctions de sélectionneur de Toulouse et remplacé provisoirement par Denis Zanko, actuel directeur technique du centre de formation, a indiqué ce dimanche le club toulousain dans un communiqué.

– Football : Le Néerlandais Giovanni van Bronckhorst a été nommé à la barre technique de Guangzhou R&F, a indiqué ce samedi le club chinois.

– Football : La sélection nationale des joueurs locaux effectuera un stage de préparation du 6 au 9 janvier au Complexe Sportif Mohammed VI de football à Maâmora (Salé).

– Football : L’équipe masculine des Etats-Unis a annulé une séance d’entraînement au Qatar « en raison de l’évolution de la situation dans la région », a annoncé la Fédération américaine.

– Football : Le gardien Alexander Nübel, qui évolue à Schalke 04, rejoindra le Bayern de Munich à la fin de cette saison, a annoncé, samedi, le club bavarois.

– Football : L’attaquant suédois Zlatan Ibrahimovic a déclaré qu’il n’avait pas signé à l’AC Milan pour faire la « mascotte » mais pour « une dernière dose d’adrénaline », une semaine après sa signature avec le club lombard.

– Football : La Fédération ghanéenne (GFA) a limogé le sélectionneur national, Kwesi Appiah, et tous les entraîneurs des équipes nationales, toutes catégories confondues.

– Football : L’attaquant du Real Madrid, Eden Hazard, ne se rendra pas en Arabie Saoudite pour jouer la Supercoupe d’Espagne, qui se déroulera du 8 au 12 janvier, a annoncé l’entraineur du club espagnol, Zinedine Zidane.

– Course à pieds : Plus de 13 000 athlètes professionnels et amateurs, dont 75 Top Runners, seront au départ de la 31ème édition du marathon et semi-marathon internationaux de Marrakech, prévue le 26 janvier dans la cité ocre, ont annoncé les organisateurs.

– Football : Li Tie, ancien milieu de terrain d’Everton, a été nommé au poste de sélectionneur de l’équipe de Chine, a annoncé la Fédération chinoise (CFA).

– Football : Le milieu de terrain de Manchester United, le Français Paul Pogba souffre de nouveau d’une blessure et sera absent pour quelques semaines, a annoncé l’entraîneur du club, Ole-Gunnar Solskjaer.

– Basketball : David Stern, qui a présidé aux destinées de la NBA pendant 30 ans et supervisé sa croissance en une marque mondiale, est décédé mercredi dernier à l’âge de 77 ans, a annoncé la NBA.

– Saut à ski : Le norvégien Marius Lindvik a enregistré sa première victoire en Coupe du monde en s’imposant sur le tremplin de Garmisch-Partenkirchen (Allemagne), avec 289,8 points, en devançant l’Allemand Karl Geige (285 points) et le Polonais Dawid Kubacki (284 points).

– Football : Le club Rahal a décroché, à Jeddah, le prix de la réalisation de la culture sportive pour l’année 2019, attribué par l’Union arabe de la culture sportive (UACS) à l’issue de la 7ème réunion de son comité exécutif.

– Football : Le milieu de terrain espagnol Andres Iniesta a étoffé son palmarès déjà bien fourmi, en remportant la Coupe du Japon (appelée Coupe de l’Empereur) avec son club nippon du Vissel Kobe.

– Football : Le Tribunal arbitral de sport a tranché en faveur de Mohammed Awal dans le litige qui l’opposait à son ancien club, le Raja de Casablanca, et le club vert devra lui verser 700 000 dirhams avant le 7 janvier.

– Course à pieds : L’édition 2020 du Marathon de Santiago du Chili se tiendra le dimanche 17 mai prochain, ont annoncé les organisateurs de cet événement sportif mondial.

– Football : Après avoir officialisé son départ de la sélection vénézuélienne de football, l’entraîneur Rafael Dudamel a signé pour le club brésilien d’Atletico Mineiro pour une durée de deux ans.

– Football : Le gardien international italien Mattia Perin, barré à la Juventus Turin, est revenu pour un prêt à Genoa jusqu’à la fin de la saison, ont confirmé les deux clubs.

– Basketball : Le Slovène Luka Doncic, meneur de Dallas, arrive en tête des joueurs choisis par les fans du monde entier pour disputer le prochain All Star Game le 16 février à Chicago, à l’issue du dépouillement d’un premier train de votes du public publié par la Ligue nord-américaine de basket (NBA).

– Rallyes : Le Finlandais Esapekka Lappi, sans volant depuis le retrait de Citroën du championnat du monde, a rejoint son compatriote Teemu Suninen chez M-Sport Ford pour 2020, a annoncé l’écurie.

– Football : Le joueur du Kawkab de Marrakech (KACM), Abdelghafour Mehri a signé au Sporting Club Chabab Mohammedia (SCCM), équipe évoluant en Botola Pro D2.

– Football : La Juventus est proche de s’offrir les services de l’ailier suédois de 19 ans Dejan Kulusevski, qui a passé jeudi dernier sa visite médicale, a annoncé le club italien.

– Beach-volley : La sélection marocaine masculine a remporté le tournoi international « YAFE », tandis que la sélection féminine a terminé troisième de ce tournoi dont les compétitions se sont déroulés dans la capitale camerounaise de Yaoundé.

– Sport solidaire : La Fondation Phosboucraa, en partenariat avec l’Association Lagon Dakhla, organise la 3ème édition du programme ‘‘Sport Nature Solidaire pour toutes’’, au profit des femmes et associations féminines des 3 régions du Sud du Maroc.

– Football : L’entraîneur de la sélection du Venezuela, Rafael Dudamel a démissionné de son poste, qu’il occupait depuis le 1er avril 2016, avant trois mois de la participation du Venezuela aux éliminatoires sud-américaines pour la qualification au mondial de 2022 prévu au Qatar.