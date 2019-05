‘‘La PME doit survivre dans un environnement qui est de plus en plus concurrentiel et doit, en conséquence, disposer d’un cadre juridique sain et rassurant. Les conflits juridiques inhérents à toute activité commerciale sont souvent de vraies contraintes pour l’entreprise et constituent une réelle entrave pour la structure fragile et précaire de la PME. La médiation pourrait être considérée comme un facteur de stabilité économique et social plus particulièrement dans un monde que la crise menace et que la concurrence gouverne. Nous appelons à la promotion de la culture de la résolution du conflit à l’amiable par voie de la médiation’’.

Khalid Benjelloun, Vice-Président de la CGEM en charge du Soutien à l’Entrepreneuriat