La Banque africaine pour le développement (BAD) va octroyer au gouvernement béninois un appui financier de près de 375 milliards de FCFA (638 millions de dollars) destiné à douze projets de développement sur la période 2019-2023, selon un communiqué de l’institution financière panafricaine.

Ces investissements seront concentrés dans les secteurs des transports, de l’énergie et de l’agriculture et seront confirmés la semaine prochaine lors de la Revue combinée à mi-parcours du Document de Stratégie Pays (DSP) pour la période 2017-2021 et la Revue de la Performance du Portefeuille Pays.

En effet, le portefeuille actif de la BAD, depuis 1972, date de l’établissement de sa coopération avec le Bénin, comprend à ce jour quinze opérations du secteur public avec un total d’engagement de plus de 250 milliards de FCFA (425 milliards de dollars).

Ces interventions de la BAD au Bénin sont réparties principalement dans six secteurs, à savoir le transport avec cinq opérations (68,1% des engagements), l’agriculture avec six opérations (25,1%), l’énergie avec une opération (3,2%), la gouvernance avec une opération (1,9%), l’eau et l’assainissement avec une opération (1,7%) et le multi-secteur social avec une opération (0,07%).