Infomédiaire Maroc – « Ce que le Maroc apportera de plus à la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), c’est d’abord la population. Le Royaume renforcera ainsi ce groupement, de plus de 300 millions d’habitants, avec une population de plus de 30 millions de personnes/consommateurs. Le Maroc apportera surtout un plus en matière de savoir-faire dans divers domaines notamment des infrastructures sans pour autant oublier les autres projets structurants lancés dans les pays de la CEDEAO. Le Royaume fait déjà beaucoup en Afrique ».

Lansana Kouyate, Ancien Premier Ministre Guinéen et ex-Secrétaire Général de la CEDEAO

Rédaction Infomédiaire