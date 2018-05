Infomédiaire Maroc – Dans le cadre de la 21ème édition du cycle des séminaires de l’Université Citoyenne (UC) de la Fondation HEM, le programme de l’année 2018 a proposé un éventail de cours magistraux gratuits et ouverts à tous qui se sont articulés autour des thématiques économiques et socioculturelles d’actualité.

Le tout donné par une fine sélection de grands penseurs et d’éminents professeurs. Ouverte à un très large public, cette édition 2018 de l’UC a enregistré plus de 6 200 inscriptions et pas moins de 700 certifiés pour leur présence et leur assiduité.

Pour rappel, depuis sa création en 1997, l’UC a pris acte de 47 000 personnes inscrites et près de 6 200 certificats d’auditeurs ont été délivrés par la Fondation HEM.

Rédaction Infomédiaire