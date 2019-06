‘‘Le renforcement des moyens, des prérogatives et de l’expertise des régulateurs des médias est considéré, au plan international, comme partie intégrante de toute stratégie de lutte contre les discours de radicalisation et de haine. La dynamique d’enrôlement numérique à travers les réseaux sociaux ne peut être rompue par le simple renforcement de la surveillance et la suppression des ressources terroristes et violentes. Le développement de l’esprit critique et la promotion d’une véritable éducation aux médias et à l’information sont à même de renforcer l’immunité des individus et de la collectivité contre le discours de la radicalisation et les pratiques de désinformation’’.

Latifa Akharbach, Présidente de la Haute Autorité de la Communication Audiovisuelle (HACA)