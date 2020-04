‘‘Je tiens à souligner l’importance des mesures proactives et très strictes prises par le Maroc dans le but de lutter contre la propagation du coronavirus (Covid-19). Ces mesures ont placé le Maroc “au premier rang des pays ayant adopté des restrictions importantes” pour endiguer l’épidémie. Le gouvernement marocain a pris des mesures de précaution fortes et progressives, tout en associant les forces de sécurité et l’armée à cet effort de mobilisation afin de limiter les déplacements à l’intérieur et à l’extérieur du Royaume’’

Lorena Stella Martini, Chercheuse à l’Institut Italien pour les Etudes Politiques Internationales