‘‘Le Maroc dispose de fondamentaux économiques solides pour faire face aux difficultés actuelles liées à la pandémie du nouveau coronavirus. Le Royaume a démontré, par le passé, sa résilience face aux chocs internes et externes. Nous nous félicitons de la proactivité des autorités marocaines dans la gestion d’urgence de la crise sanitaire, dès l’apparition du premier cas (02 mars), afin d’en atténuer les retombées négatives économiques et sociales. Je pense surtout au soutien aux populations les plus vulnérables, aux petites et moyennes entreprises (PME) et plus généralement aux entreprises et à l’emploi, ainsi qu’à l’appui de la Banque centrale (Bank Al-Maghrib) au secteur bancaire’’

Marie Alexandra Veilleux-Laborie, Directrice en charge du Maroc à la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD)